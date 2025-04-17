В Уфе приватизируют трехэтажное здание центра соцзащиты на Зорге

Мэрия Уфы выставила на аукцион трехэтажное административное здание на улице Зорге, 33. Ранее в нем размещался центр соцзащиты населения.

Начальная цена объекта — 108,8 млн рублей, аукцион пройдет на повышение с шагом 5% (5,4 млн рублей). Для участия в процедуре требуется внести задаток в размере 21,8 млн руб.

Кирпичное здание построено в 1981 году, его общая площадь — 1,8 тыс. кв. м. Объект реализуется вместе с одноэтажным гаражом площадью 84,6 кв. м и земельным участком площадью 5,6 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость земли — 23 млн руб.

Итоги аукциона подведут 19 мая.

Наталья Балыкова