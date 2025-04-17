Пожарную безопасность храмов перед Пасхой проверяют спасатели

В донском регионе, в преддверии главного христианского праздника, специалисты областного управления МЧС тщательно проверяют пожарную безопасность в православных храмах области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Одна из первых проверок коснулась Вознесенского собора в Новочеркасске. Этот собор является самым большим в Ростовской области, занимая четвертое место по величине в России. В праздничные дни здесь ожидают около 3 тыс. прихожан, пояснили в ведомстве.

Всего в Ростовской области Пасхальные богослужения пройдут в 293 храмах и часовнях. В местах Богослужения огнеборцы изучили пути эвакуации, осмотрели огнетушители, провели инструктаж работников.

При проверке мест Пасхальных служб специалисты оценивали расположение подсвечников, которые должны находиться на негорючей поверхности, наличие и соответствие требованиям первичных средств пожаротушения.

Валентина Любашенко