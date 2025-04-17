Ставрополье вошло в топ-5 регионов России по по развитию солнечной энергетики

Ставропольский край вошел в пятерку регионов России по числу солнечных электростанций, построенных бизнесом. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на компанию «Умная энергия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, лидирующие позиции по количеству бизнес-электростанций занимают Краснодарский край (29,7% от всех объектов), Ростовская область (8,2%), Волгоградская область (5,1%), Москва и Московская область (4,3%) и Ставропольский край (3,5%).

В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшее число солнечных электростанций запустили фермеры — 58,3% от общего количества объектов. Владельцы коммерческой недвижимости занимают второе место с показателем 25%, а замыкают тройку руководители производственных предприятий с долей 16,7%.

Для подготовки статистики аналитики изучили завершенные солнечные проекты на территории региона с января 2014 года по март 2025 года, реализованные для коммерческих и производственных компаний.

Николай Аксенов