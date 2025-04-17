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В Ярославской области сменилась министр лесного хозяйства

Обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области начала исполнять Наталия Милкина. Соответствующая информация отражена на сайте министерства.

Ирина Гукасян

Ирина Гукасян

Фото: Министерство природопользования ЯО

Ирина Гукасян

Фото: Министерство природопользования ЯО

С сентября 2024 года, после ухода Дмитрия Пенькова, пост и.о. министра занимала Ирина Гукасян. В настоящее время руководителем министерства является Наталия Милкина, работающая в должности заместителя министра.

Как пояснили в правительстве области, информация на сайте была изменена в связи с уходом госпожи Гукасян на больничный. На этот период назначен исполняющий обязанности.

Алла Чижова

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