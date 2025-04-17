Виновнику ДТП с тремя погибшими на трассе в Удмуртии дали три года колонии

55-летнего ижевчанина признали виновным в смертельном ДТП на удмуртском участке М-12 «Восток» и отправили в колонию-поселения на три года, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В дорожной аварии погибла семья из трех человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 11 декабря 2024-го. В числе погибших — 43-летний водитель легкового автомобиля, его 36-летняя супруга и 11-летняя дочь. Подсудимого признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Виновнику ДТП назначили три года лишения свободы в колонии-поселения и лишили на полтора года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Кроме того, в пользу потерпевших взыскали 3 млн руб. компенсации морального вреда с работодателя фигуранта — владельца транспорта. Также с подсудимого взыскали 120 тыс. руб. расходов на оплату услуг представителя другой стороны.