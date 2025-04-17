Экс-глава Крайсуда Кубани предстанет перед судом по делу о коррупции 17 апреля

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов 17 апреля предстанет перед судом в Подмосковье. Генеральная прокуратура РФ добивается конфискации у фигуранта активов на общую сумму 7 млрд руб., сообщает «”КП” — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Чернов подозревается в соучастии в коррупционных схемах, направленных на противозаконное обогащение. За период его работы в должности с 1994 по 2019 годы близкие родственники и доверенные лица судьи увеличили имущество.

Красногорский суд Московской области рассматривает иск о нарушении фигурантом ограничений антикоррупционного законодательства как в период службы, так и после отставки. Закон запрещает судье заниматься предпринимательской деятельностью или получать дополнительный доход.

Параллельно прокуратура Краснодарского края требует через суд Сочи взыскать с Чернова более 40 млн руб., затраченных на благоустройство территории вокруг незаконно построенного семиэтажного дома. По данным истца, квартиры в доме были реализованы, а постройку легализовали Чернов и экс-председатель Центрального суда Сочи Владимир Бахметьев.

Правоохранители провели обыски в жилищах родственников и близких друзей Чернова. Сам экс-судья обладает иммунитетом, сохраняющимся после отставки, что исключает обыски в его собственном доме.

Одним из эпизодов расследования стало блокирование деятельности сельхозкооператива «Дмитриевский» в 2007 году, что, по версии следствия, привело к смене руководства и продаже земельных участков доверенным лицам Чернова по заниженной цене.

Одно из подозрений касается блокировки деятельности сельхозкооператива «Дмитриевский» в 2007 году. Следователи полагают, что эти действия привели к смене руководства и последующей продаже земель по заниженной стоимости доверенным лицам Чернова.

За 17 лет окружение бывшего судьи стало владельцем 139 земельных участков и другой недвижимости. Земельные активы оцениваются в 2,5 млрд руб. Супруга Чернова Олеся Митина владеет квартирой площадью 212 кв. м в Москве стоимостью около 125 млн руб. Она занимается модельным бизнесом, коучингом, психологией, астрологией, ведет бьюти-блог и имеет салон красоты.

Следственные мероприятия продолжаются. Вопрос о привлечении Александра Чернова к уголовной ответственности остается открытым.

Анна Гречко