Депутаты заксобрания поддержали отставку главы бюджетного комитета

Сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий председателя бюджетного комитета Елены Зыряновой. Соответствующее решение было принято единогласно. «Елена Владимировна провела серьезную работу в статусе главы комитета», — подчеркнул председатель краевого заксобрания Валерий Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Зырянова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Елена Зырянова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Елена Зырянова написала заявление о сложении полномочий руководителя комитета, сохраняя за собой депутатский мандат. Обязанности руководителя комитета исполняет первый заместитель Армен Гарслян. По данным «Ъ-Прикамье», новый руководитель комитета будет утвержден на пленарной неделе в мае.

Елена Зырянова возглавляла бюджетный комитет краевого парламента с 2012 года.