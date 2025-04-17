Пермский эксплуатант затонувшей «Волгонефти» отрицает свое владение танкером

Эксплуатант затонувшего танкера — ООО «Кама шиппинг» заявил в суде, что не является собственником этого судна и поэтому не может быть ответчиком по искам с требованием компенсации расходов за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затонувший танкер "Волгонефть - 212"

Фото: МЧС России Затонувший танкер "Волгонефть - 212"

Фото: МЧС России

«"Кама Шиппинг" считает себя ненадлежащим ответчиком по делу, так как является фрахтователем судна. Согласно ст. 316 Кодекса торгового мореплавания, при загрязнении нефтью за ущерб отвечает собственник судна. По ст. 219 Кодекса торгового мореплавания, фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение от разлива нефти. Собственником судна "Волгонефть-212" является компания ООО "Каматрансойл"»,— заявил представитель «Камы Шиппинг».

Иск администрации Анапы о взыскании ущерба с ООО «Кама шиппинг» рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края. Сумма заявленных требований к судовладельцу затонувшего танкера составляет 211 млн руб.

Помимо этого свои исковые требования к владельцам затонувших танкеров выдвинуло ФГБУ «Морспасслужба», требующее взыскать с них 314,5 млн руб. в качестве компенсации за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефти-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».