Краевое учреждение дорог вступило в спор с владельцем автостоянки в пермском аэропорту

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Марины Наймарк о принятии предварительных обеспечительных мер к КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Согласно карточке суда, краевому учреждению запрещено устанавливать ограждения, ограничивающие проезд на земельный участок ИП, расположенный на территории бывшего терминала аэропорта Пермь. Согласно кадастровым картам, в настоящее время на этом участке площадью 6792 кв. м организована автостоянка «Атлант» рядом со снесенным старым терминалом аэропорта Пермь и напротив отеля сети Apri.

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Согласно материалам дела, госпожа Наймарк обратилась в суд после того, как 27 марта 2025 года один из съездов к ее участку был перекрыт ограждением. Ранее, 25 марта, КГБУ «УАДиТ» уведомило предпринимателя о планах установить барьеры, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.

Суд признал доводы заявительницы обоснованными, указав, что непринятие мер могло бы затруднить исполнение будущего судебного акта. Истцу предоставлен срок до 16 апреля 2025 года для подачи искового заявления.

В минтрансе Пермского края (учредитель УАДиТ) пояснили «Ъ-Прикамье», что ограждения были установлены для предотвращения пересечения пешеходами проезжей части в неположенных местах — рядом находятся остановка общественного транспорта и гостиничный комплекс.

«Собственник участка был заранее уведомлен об этих мерах. Однако ИП Наймарк не обращалась за согласованием примыканий, что могло бы помочь найти компромиссное решение»,— пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что определение суда исполнено: работы по установке ограждений остановлены, барьерное ограждение, ограничивающее один из выездов, демонтировано.

«Наша первоочередная задача — обеспечение безопасности граждан, поэтому была подана апелляционная жалоба. До принятия окончательного судебного решения никаких работ в районе примыкания проводиться не будет. Что касается позиции управления, мы не отказываемся от диалога и готовы конструктивно решать вопросы, связанные с организацией движения в этой зоне, соблюдая баланс интересов всех участников — и предпринимателей, и жителей»,— рассказали в минтрансе.