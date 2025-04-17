В Казани на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также во время международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» планируют ввести временные ограничения на движение и стоянку транспорта, перевозящего особо опасные вещества. Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на 9 мая и во время KazanForum ограничат перевозку опасных грузов

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ В Казани на 9 мая и во время KazanForum ограничат перевозку опасных грузов

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Временный запрет на перевозку опасных грузов будет действовать:

с 8 по 10 мая — во время мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы;

с 15 по 17 мая — в период проведения международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Аналогичные ограничения планируется ввести и на время международного форума Kazan Digital Week, который пройдет с 17 по 19 сентября.

Артём Дергунов