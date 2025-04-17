ЮГК купила право на разработку золоторудного поля в Красноярском крае

ПАО «Южуралзолото группа компаний» заключило соглашение о приобретении у дочернего ПАО «Полюс» поисковых лицензий на Марокское золоторудное поле в Красноярском крае. Оценочные ресурсы месторождения — более 60 т, сообщает пресс-служба ЮГК.

Объект находится в центральной части Енисейского кряжа в низовьях бассейна реки Чиримбы. Руда на участке является легкообогатимой, с гравитационно-цианистой схемой извлечения золота. По данным пресс-службы «Полюса», решение о продаже приняли в рамках стратегии компании по оптимизации портфеля активов. Цена сделки не раскрывается.

Виталина Ярховска