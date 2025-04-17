Днем 17 апреля на территории Татарстана температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Осадков не прогнозируется. Ветер — западный и северо-западный, скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Казани днем ожидается от +18 до +20 градусов. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, с порывами до 14 м/с.

Артём Дергунов