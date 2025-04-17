«Трактор» проиграл минскому «Динамо» со счетом 8:0

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл минской команде «Динамо» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Счет составил 8:0 в пользу противника.

Матч состоялся 16 апреля в Минске. В составе «Динамо» голы забили Вадим Мороз, оформивший дубль, Брэйди Лайл, Виталий Пинчук, Кристофер Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков и Илья Усов.

Счет в серии теперь составляет 2:1 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Минске.