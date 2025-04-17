В Оренбуржье три человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе

Смертельная авария произошла в Оренбургской области вечером в среду, 16 апреля. Происшествие случилось на автодороге Орск-Гай. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На трассе столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2112 и Mazda. В результате аварии погибли три человека: двое мужчин 2004 и 2005 годов рождения и ребенок 2012 года рождения.

Также в аварии пострадали два человека. На месте происшествия работали бойцы 28 пожарно-спасательной части. С помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС РФ деблокировали тела погибших. Пострадавших передали медикам.

Георгий Портнов