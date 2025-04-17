16 апреля на дорогах Казани в двух ДТП пострадали три человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Одно из ДТП произошло в результате столкновения автомобиля с электросамокатчиком, выезжавшим с прилегающей территории. Во втором случае водитель не справился с управлением из-за превышения скорости и врезался в припаркованный автомобиль.

Всего за сутки поступило 181 сообщение о ДТП. В центрах оформления аварий зарегистрировано 83 происшествия, еще 31 авария с материальным ущербом была оформлена на месте сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержано девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также девять человек, не имеющих права управления транспортным средством.

Также в отделения полиции были доставлены десять человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов