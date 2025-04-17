УФСИН по Ярославской области возглавил назначенец с опытом работы в Самаре
Александр Лягошин занял пост начальника УФСИН России по Ярославской области. До этого он работал первым заместителем руководителя и временно исполнял обязанности главы аналогичного ведомства в Самарской области. О назначении сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Александр Лягошин служит в уголовно-исполнительной системе более 20 лет. Кроме Самарской области он работал в ряде других регионов и начинал с поста дежурного инспектора. Александр Лягошин отмечен государственными и ведомственными наградами.