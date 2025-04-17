В Тюменской области умерли 18 заключенных в 2024 году

В течение 2024 года в исправительных учреждениях Тюменской области умерли 18 человек, сообщил портал 72.ru со ссылкой на доклад уполномоченного по правам человека в регионе Олега Датских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В докладе отмечается, что число умерших сократилось в сравнении с предыдущими годами — в 2023 году умерли 22 заключенных, в 2022 году — 33 человека. При этом в 2022 году в учреждениях совершили суицид три человека, а в прошлом году — ни одного.

Кроме того, при организации медицинской помощи в исправительных учреждениях регистрируется множество нарушений: в частности, получившие диагноз ВИЧ не проходят необходимые обследования и не получают должного лечения, также существует дефицит лекарств, медицинская документация ведется плохо.

Также иногда фиксируются и случаи избиения обвиняемых сотрудниками УФСИН.

Напомним, в декабре 2021 года двое заключенных в исправительной колонии №2 в Тюмени зашили себе рты в знак недовольства условиями содержания в учреждении.

Ирина Пичурина