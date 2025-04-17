Минкурортов объяснило задержки возврата средств за отмененные брони в Анапе

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разъяснило причины задержки возврата средств за отмененные бронирования в Анапе, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В министерстве пояснили, что фактическая загрузка объектов размещения оказалась ниже прогнозируемого туристического потока, что создало значительную нагрузку на бюджеты гостиниц и отелей.

«Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме»,— заявили в ведомстве.

Генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова отметила, что отели обычно направляют полученные деньги на реновацию и приобретение оборудования, не рассчитывая на непредвиденные обстоятельства. По ее словам, для осуществления возвратов требуется определенное время.

Лия Пацан