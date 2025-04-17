В Сочи зафиксирован один из самых холодных апрельских дней за 10 лет

В Сочи 11 апреля зафиксировали один из самых холодных апрельских дней за последние 10 лет. Температура воздуха опустилась до 0,8 градуса, сообщил ТАСС Павел Силкин, доктор биологических наук и сотрудник международного научного центра университета «Сириус», специализирующегося на экологии и климатических изменениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

«Если рассматривать период с 2014 года, то 11 апреля 2025 года можно назвать одним из двух дней с минимальной температурой. В этот день и 5 апреля 2015 года температура снижалась до 0,8 градуса»,— отметил ученый.

Господин Силкин подчеркнул характерную особенность рельефа Сочи: если в районе метеостанции показатели приблизились к нулю, то в предгорьях и горах воздух охладился еще сильнее, уйдя в минусовые значения.

В середине марта на курорте, как и в других южных регионах России, отмечалась аномально теплая погода. Позже пришло существенное похолодание.