В Сочи, по данным консалтинговой компании Macon, в начале 2025 года спрос покупателей на квартиры упал в четыре раза, на апарт-отели — в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном, спрос генерируют новые апарт-отели: такой продукт востребован инвесторами и в меньшей степени зависит от процентных ставок. Риелтор, владелец агентства недвижимости Madary и «Школы недвижимости» Марина Маньянова считает, что сочинские застройщики упустили момент снижения покупательского спроса на жилье.

Марина Маньянова

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«Локация большого Сочи всегда была привлекательна для отдыха и жизни россиян, но после зимней Олимпиады в 2014 году начался настоящий бум строительного рынка. Сочинские застройщики настолько привыкли жить в атмосфере постоянного ажиотажа, что упустили момент снижения спроса, на который в первую очередь повлияла экономическая и политическая ситуация в стране, отмена программ господдержки, рекордное увеличение ключевой ставки, и соответственно удорожание переплат за покупку недвижимости.

Рынок недвижимости Сочи можно разделить на два сегмента. Первый — это небольшие объекты для инвестирования и проживания в разных районах города, но обычно не затрагивающие локации центрального Сочи и Красной Поляны. Второй — это крупный инвестиции в апартаменты, отельные номера, квартиры больших квадратур и дома.

Спрос на первый сегмент снизился в три раза. Большинство сделок такого формата проводились через ипотечное плечо, что в нынешних реалиях усложняет покупку. Население охладело к инвестициям на последние деньги, даже с учетом уникальной в России локации. Застройщики масс-маркета отреагировали на это снижением цен, что помогло привлечь покупателей с неипотечными активами.

Второй сегмент претерпел меньшие изменения спроса. Сделки в сегменте премиум и люкс не привязаны к ипотечным изменениям. Здесь на спрос влияет выход на рынок оригинальных объектов и долгожданных закрытых стартов продаж.

Средняя стоимость квадратного метра в масс-маркете 350-450 тыс. за “квадрат”, что ниже на 10% в сравнение с прошлым годом. Что касается апарт-отелей, то здесь стоимость зависит от уровня объекта. Стартовые цены от 500 тыс. руб. за квадратный метр.

Но есть и объекты, которые требуют и 1,5 млн за “квадрат”, что для многих россиян неподъемно. Во второй половине 2025 года ситуация не поменяется. Спрос на сегменты класса эконом- и комфорт будет падать, если ситуация с ипотекой не изменится. Сегменты премиум и люкс останутся на той же строке запросов. Поднять спрос смогут новые старты продаж в востребованных локациях».