Авачинская губа на Камчатке окрасилась в багровый цвет

Воды Авачинской губы у Петропавловска-Камчатского окрасились в багрово-малиновый цвет. Так называемый красный прилив вызван весенним цветением морской инфузории, сообщили в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН. В последний раз такое явление наблюдалось осенью прошлого года.

Как рассказали в институте, с 12 апреля наблюдалось изменение цвета воды в северо-восточной части бухты. Сотрудники лаборатории гидробиологии исследовали пробы воды. Результаты исследований показали, что изменение цвета воды вызвала нетоксичная инфузория Mesodinium rubrum (Myrionecta rubra), плотность которой в поверхностном слое воды составила 452 тыс. единиц на литр. Myrionecta rubra не продуцирует токсины, однако ее массовое размножение небезопасно. В прослеженной пищевой цепи она является пищей более крупных динофлагеллят и других планктонных организмов. За его массовым развитием может следовать цветение других микроорганизмов, в том числе питающихся мирионектой токсичных динофлагеллят и диатомовых водорослей.

Как говорят ученые, при повышении температуры численность Myrionecta rubra будет увеличиваться. А для снижения частоты и интенсивности цветений Авачинской губы необходимы постоянный контроль численности и структуры планктона и уменьшение на акваторию бухты антропогенной нагрузки.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский