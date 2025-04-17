Дубль Глеба Бахарева принес победу футбольной «Сибири» в Таганроге
Футболисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение клубу «Форте» со счетом 2:0. Матч предпоследнего, восьмого тура первого круга в группе «Серебро» Второй лиги А состоялся на поле «Форте» в Таганроге 16 апреля.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
На седьмой минуте Глеб Бахарев вышел один на один с голкипером и сумел протолкнуть мяч в сетку. В середине второго тайма он же реализовал пенальти. Значительную часть матч хозяева провели в меньшинстве, потеряв двух футболистов из-за красных карточек.
Первый круг «Сибирь» завершит 20 апреля матчем в Калуге против одноименного клуба. Даже в случае неудачи новосибирцы не опустятся ниже второго места, которое сейчас занимают. Их отрыв от идущего третьим курского «Авангарда» достиг семи очков после того, как «Авангард» 16 апреля был разгромлен в Омске «Иртышом» 4:0.