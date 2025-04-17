В Уфе с сожительницы и сына участника СВО взыскали 3,2 млн рублей

Советский райсуд Уфы постановил взыскать с сожительницы и сына участника СВО 3,2 млн руб. в пользу родителей погибшего военнослужащего, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, военнослужащий был призван на службу по частичной мобилизации, был старшим лейтенантом. Он скончался в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. После его смерти, как указывалось в иске родителей, сожительница, с которой их сын жил с 2004 по 2012 год, под предлогом оформления документов на получение страховых выплат привела пенсионеров к нотариусу и убедила в необходимости оформления доверенности на представление их интересов в уполномоченных органах. Истцы в то время испытывали стресс от потери сына и не запомнили ни фамилии нотариуса, ни содержания доверенности, ни даты оформления, говорится в иске. Позднее ответчица сняла с расчетных счетов родителей военнослужащего 3,2 млн руб.

Ответчики иск не признали. В суде они пояснили, что деньги были сняты со счетов с устной просьбы самих истцов.

Удовлетворяя иск, суд, в частности, установил, что требования о возврате полученных денег ответчики не исполнили.

Венера Хисамова