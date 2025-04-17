hh.ru: в Башкирии спрос на специалистов по инфобезопасности вырос на 33%

В Башкирии в 2024 году работодатели искали 390 специалистов по информационной безопасности, что на 33% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба hh.ru. По итогам первого квартала 2025 года открыли около 150 вакансий.

За прошедший год в ПФО требовалось более 3,5 тыс. специалистов по инфобезопасности. За год потребность в таких работниках выросла на 12%. С начала текущего года компании искали больше 1 тыс. специалистов.

Среди регионов ПФО наибольший спрос на специалистов по инфобезопасности по итогам прошлого года был в Татарстане, где открыли 850 вакансий, в Самарской (580) и Нижегородской областях (475).

В Башкирии средняя предлагаемая зарплата этих работников в 2024 году составила 63,5 тыс. руб., что на 41% больше, чем в 2023 году. В первом квартале 2025 года она выросла до 69,8 тыс. руб. Максимальный предлагаемый доход для инфобезопасников достигает 190 тыс. руб.

Майя Иванова