На 19% сократилась выдача кредитных карт в Новосибирской области

По итогам марта жителям Новосибирской области было выдано почти 23 тыс. штук кредитных карт. Это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем лимитов по новым кредитным картам также уменьшился на 15% и составил 2,8 млрд руб. по сравнению с 3,3 млрд руб. в феврале 2025 года. Размер среднего лимита составил 125 тыс. руб., что на 6% больше предыдущего месяца.

Снижение выдачи также отмечается в Красноярском крае – на 18% до 22,8 тыс. штук на 3 млрд руб. В Кемеровской области снижение составило 19% до 20 тыс. кредитных карт, Иркутской области 18% до 17,9 тыс. штук, Алтайском крае 18% до 16 тыс. штук, Омской области 21% до 14,8 тыс. штук.

Выдача кредиток снижается непрерывно с мая прошлого года, отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Динамика связана с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, а также с ограничениями в отношении показателя долговой нагрузки.

Лолита Белова