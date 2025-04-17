ЕАО войдет в программу развития газоснабжения и газификации «Газпрома»

Еврейская автономная область с 2025 года входит в программу газификации ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP), рассчитанную на 2024—2032 годы, сообщила врио губернатора региона Мария Костюк. По поручению президента РФ Владимира Путина газификация включена в мастер-план развития Биробиджана.

«В области уже прокладывается магистральный трубопровод — часть перемычки между ГТС "Сила Сибири" и "Сахалин—Хабаровск—Владивосток", протяженностью более 300 км. Он пройдет через Облученский, Биробиджанский и Смидовичский районы. Важная составляющая — повышение экологичности работы крупных промышленных предприятий, в частности Теплоозерского цементного завода и Биробиджанской ТЭЦ», — рассказала госпожа Костюк в своем Telegram-канале (https://t.me/kostyuk_chat/27877?single).

Газификация позволит не только отапливать дома природным газом, но и создать новые рабочие места, увеличить рост налоговых поступлений в региональный бюджет, отмечает глава автономии.

Дарья Балобанова, Биробиджан