Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня

Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X сообщил, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. В публикации господин Стубб призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

«Как всегда, приятно поговорить с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира»,— написал президент.

Ранее господин Стубб заявлял, что сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск на Украину. По его мнению, эту тему стоит затрагивать после того, как на территории страны прекратятся бои.

Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать мораторий. Минобороны РФ ежедневно обвиняет ВСУ в нарушении договоренности. Сама Украина также обвиняет РФ в нарушении перемирия.