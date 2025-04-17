Бывшему зампреду омского правительства вменили в вину взятку кожаным саквояжем

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело бывшего заместителя председателя правительства региона, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова, который обвиняется в коррупции. По ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре, в период с 2018-го по 2023 год высокопоставленный чиновник получал от директора подведомственного госучреждения взятки имуществом и услугами на общую сумму почти 650 тыс. руб. Тот приобрел для зампреда газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, оплатил изготовление и установку на приусадебном участке чиновника спортивного комплекса.

Со своей стороны, Владимир Куприянов, указывается в деле, организовал беспрепятственное прохождение директором госучреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий, награждение его региональной медалью, а также выделение учреждению дополнительного финансирования на 4,5 млн руб.

В конце мая 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил Владимира Куприянова в отставку. Через пару месяцев экс-чиновника задержали и доставили под конвоем в Москву. Сообщалось, что уголовное дело в отношении него связано с периодом работы в команде губернатора Александра Буркова, возглавлявшего регион в 2018–2023 годах. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество и денежные средства обвиняемого на общую сумму 26,6 млн руб.

Уголовное дело в отношении взяткодателя было закрыто в связи с деятельным раскаянием.

Илья Николаев