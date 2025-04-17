Росимущество отсудило у «ОДК-Авиадвигатель» недвижимость на спортивной базе

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск территориального управления в регионе к АО «ОДК-Авиадвигатель». Как следует из материалов дела, госорган добивался признания отсутствующим права собственности на здание площадью 409 кв. м, которое расположено на территории горнолыжной базе в поселке Ельники. До 2021 года «Авиадвигатель» владел земельными участками на указанном объекте. Земля была передана предприятию в аренду в 1996 году с правом последующего выкупа, после чего была заключена сделка ее купли-продажи.

В 2022 году суд удовлетворил иск Росимущества, признав незаконным договор по реализации участков, и истребовал их из чужого незаконного владения. К тому времени они через цепочку сделок были переданы частным лицам. Как указывал истец, земля относится к береговой линии реки Чусовой, поэтому не может находиться в частной собственности. Ранее было установлено, что лица, связанные на тот момент с руководством «Авиадвигателя», похитили эти участки, выкупив по цене ниже рыночной.

В новом иске территориальное управление указало, что на территории располагаются объекты недвижимости. При этом они находятся на федеральных землях, в результате собственник объекта не может пользоваться участками. Ответчик, в свою очередь, настаивал, что на территории бывшей базы зарегистрированы одни здания, а фактически находятся другие. Тем не менее суд решил, что, регистрируя за собой право на здания, «Авиадвигатель» делал это в отсутствие правовых оснований.