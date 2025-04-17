NBC: Мишель Трахтенберг умерла от осложнений диабета

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалу «Сплетница», умерла от осложнений диабета. Об этом сообщили NBC News со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

Ранее родители актрисы отказали в проведении вскрытия по религиозным причинам. Ясность в причине смерти внесли результаты токсикологического анализа.

Мишель Трахтенберг нашли без сознания в собственном доме в феврале этого года. Работники скорой помощи констатировали смерть актрисы. Полиция допускала, что у нее возникли осложнения после недавно перенесенной операции по трансплантации печени.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. На момент смерти ей было 39 лет. Одни из самых популярных ее роли — в фильмах «Евротур» (2004), «Папе снова 17» (2009), а также в сериале «Баффи — истребительница вампиров». За роль Доны Саммерс в этом сериале она получила премию Teen Choice Awards в 2001 году.

Яркие моменты жизни актрисы — смотрите в материале «Ъ».