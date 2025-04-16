Прокуратура проверила сообщения о повреждении кровли в краснодарском ЖК

Прокуратура Краснодара организовала проверку по публикации в СМИ о разрушении кровли многоквартирного дома в ЖК «Любимый дом» порывами ветра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

По информации, размещенной 15 апреля о ненадлежащем содержании общедомового имущества, надзорное ведомство выехало на место происшествия. В ходе проверки установлено, что кровля многоэтажки сохранила целостность.

Прокуратура Прикубанского административного округа города выявила необходимость ремонта межпанельных швов фасада. Надзорный орган направил руководителю управляющей компании (УК) соответствующее представление.

Краснодарская прокуратура взяла результаты надзорных мероприятий на контроль.

Анна Гречко