В Крымском районе обнаружили 16 нелегальных приезжих из Узбекистана
Сотрудники полиции Крымского района выявили группу нелегальных приезжих из Узбекистана во время рейда по сельхозпредприятиям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В хуторе Адагум правоохранители обнаружили 16 граждан Узбекистана, прибывших с целью трудоустройства без законных оснований для пребывания в России.
На всех нарушителей составлены административные протоколы. Начальник Отдела МВД России по Крымскому району вынес постановление о наложении штрафа на каждого из иностранцев с последующим принудительным выдворением за пределы РФ.