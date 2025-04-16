В Крымском районе обнаружили 16 нелегальных приезжих из Узбекистана

Сотрудники полиции Крымского района выявили группу нелегальных приезжих из Узбекистана во время рейда по сельхозпредприятиям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В хуторе Адагум правоохранители обнаружили 16 граждан Узбекистана, прибывших с целью трудоустройства без законных оснований для пребывания в России.

На всех нарушителей составлены административные протоколы. Начальник Отдела МВД России по Крымскому району вынес постановление о наложении штрафа на каждого из иностранцев с последующим принудительным выдворением за пределы РФ.

Анна Гречко