Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крымском районе обнаружили 16 нелегальных приезжих из Узбекистана

Сотрудники полиции Крымского района выявили группу нелегальных приезжих из Узбекистана во время рейда по сельхозпредприятиям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В хуторе Адагум правоохранители обнаружили 16 граждан Узбекистана, прибывших с целью трудоустройства без законных оснований для пребывания в России.

На всех нарушителей составлены административные протоколы. Начальник Отдела МВД России по Крымскому району вынес постановление о наложении штрафа на каждого из иностранцев с последующим принудительным выдворением за пределы РФ.

Анна Гречко

Новости компаний Все