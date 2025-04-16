Эксперты ФСБ: на протестах в Сербии не применялись акустические системы

Экспертная группа ФСБ России опубликовала отчет о предполагаемом применении звуковой пушки на митингах в Сербии. Там заявили, что акустические системы для разгона протестующих не применялись. Экспертиза также показала «явные признаки срежиссированной провокации».

«Анализ психоэмоционального состояния толпы после происходящего "события" позволяет судить об отсутствии в этот момент сильного страха, ужаса, потери самоконтроля. Нет массовых призывов о помощи, проявлений физической боли. Координация не нарушена»,— говорится в отчете ФСБ, который опубликован на сайте Агентства безопасности и информации Сербии.

ФСБ проводила экспертизу на основе фото- и видеоматериалов, которые ей передало Агентство безопасности Сербии. Кроме того, российские спецслужбы изучили излучатели LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL, которые есть в резерве сербских правоохранителей.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя результаты экспертизы ФСБ, заявил о попытке совершить в стране цветную революцию. Он добавил, что лично будет добиваться привлечения к ответственности всех, кто «вводил общественность в заблуждение».

В середине марта в Белграде прошла акция протеста, на которую вышли 300 тыс. человек. СМИ писали, что для разгона демонстрантов власти применили звуковое оружие. 19 марта власти Сербии направили запрос в ФСБ России и ФБР США с просьбой расследовать инцидент.