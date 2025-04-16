За кредитом пришла господдержка

По итогам 2024 года в Северо-Кавказском федеральном округе, как и по всей стране, отмечено снижение выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. При этом, кредитные портфели финансовых организаций продолжают расти. Эксперты связывают «просадку» в потребкредитовании с ужесточением политики Банка России и высокими процентными ставками. По статистике коллекторов, бизнес продолжает закредитовываться, накапливая просроченную задолженность. Эксперты называют разные отрасли экономики, которые за счет господдержки могут обеспечить ее рост, но ссылаются на устойчивость и потенциал экономики Северного Кавказа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитный портфель физических и юридических лиц в Северо-Кавказском федеральном округе на 1 февраля 2025 года составил 1,7 трлн руб., увеличившись по сравнению с февралем 2024 года на 7,3% (на 1 февраля 2024 года — 1,6 трлн руб.). Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в пресс-службе Южного ГУ Банка России. В то же время, по информации регулятора, в январе 2025 года объем кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам-резидентам в СКФО, составил 66,3 млрд руб., а в январе прошлого — 83,3 млрд руб. (снижение год к году — 20,4%).

По данным Южного ГУ ЦБ РФ, розничный кредитный портфель физических лиц на 1 февраля 2025 года в СКФО составил 1 трлн руб., увеличившись за год на 6,5%. Ипотечный портфель на Северном Кавказе вырос за год на 4,5%, составив на 1 февраля 2025 года 520,2 млрд руб. Портфель потребительских кредитов в СКФО на начало февраля составил 577,8 млрд руб., увеличившись год к году на 8,7%.

В то же время растет в СКФО и объем привлеченных банками средств граждан. Так, по данным регулятора, на 1 февраля этого года кредитными организациями на Северном Кавказе от физлиц (без учета средств на счетах эскроу) было привлечено 860 млрд руб. Рост портфеля привлеченных средств за год составил 18,8%.

По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Александра Гостева, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос, по словам эксперта, поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. «В начале года экономическая активность немного замедлилась, по сравнению с концом прошлого года. Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет на мягкую посадку, без резких колебаний. По прогнозу Банка России, рост ВВП в этом году составит 1-2%, в следующем — 0,5-1,5%»,— комментирует господин Гостев.

Роль высокой ставки

Директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын констатирует, что банковский сектор в 2024 году на Ставрополье демонстрировал устойчивость, несмотря на неоднократное повышение ключевой ставки, инфляцию и санкционное давление. «Почти все участники рынка — как региональные банки, так и филиалы федеральных кредитных организаций — сохранили достаточный уровень ликвидности. В минувшем году активно кредитовались предприятия агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли. Кроме того, ставропольские девелоперы поддерживали высокие темпы жилищного строительства, особенно в сегменте ИЖС»,— говорит господин Лисицын.

По словам директора ООО «Горзеленстрой» Марка Ягубова, 2024 год стал испытанием для строительного сектора Ставрополья, но, в то же время, открыл возможности для адаптации и роста. «Серьезную роль сыграла высокая ставка ЦБ, сделавшая кредиты дорогими. Тем не менее, в крае продолжает работать сельская ипотека — ключевой драйвер ИЖС. Под 3% годовых жители могут строить дома в сельской местности, что поддерживает спрос на частное строительство. В 2024 году объем ИЖС в крае вырос, и в 2025-м эта тенденция сохранится»,— уверен господин Ягубов.

Дмитрий Лисицын также отмечает, что, несмотря на тренд замедления темпов корпоративного кредитования, объемные показатели увеличились примерно на 10–15%. По сравнению с ситуацией годом ранее. Этому, по мнению эксперта, способствовала господдержка АПК и малого бизнеса. Количество выданных кредитов юрлицам выросло на 5–7%.

«В условиях повышенной ключевой ставки на Ставрополье укрепились позиции региональных банков, активно работающих с местным малым и средним бизнесом. Индивидуальный подход к клиентам и личное взаимодействие — ключевые конкурентные преимущества, которые используют небольшие банки. Например, на долю Банка “Кубань Кредит”, являющегося участником льготного кредитования АПК, в 2024 году пришлось 10% от общего объема субсидий, выделенных Ставропольскому краю Минсельхозом РФ. Корпоративный кредитный портфель банка на Ставрополье за два года вырос более чем в семь раз»,— констатирует Дмитрий Лисицын.

По его словам, рост кредитного портфеля во многом связан с привлечением крупных клиентов. Что касается потребительских кредитов, то, по словам господина Лисицына, они стали менее доступными: средние ставки выросли до 24–28%, а банки всерьез пересмотрели условия скоринга. Спрос на ипотеку, отмечает эксперт, сместился в сторону вторичного жилья и ИЖС, где меньше ограничений, но общий объем таких сделок сократился.

Марк Ягубов отмечает, что ипотечный рынок столкнулся с падением сделок в сегменте новостроек, так как ставки по стандартным программам достигли 26–28%. Структурные изменения программы льготной ипотеки, по словам эксперта, еще больше охладилИо рынок.

Регулятор ужесточает политику

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года жителям Ставропольского края банки выдали 21,8 тыс. потребкредитов. Это на 6% меньше, чем месяцем ранее (в январе 2025-го — 23,2 тыс.). В феврале этого года на Ставрополье было выдано 16,2 тыс. новых кредитных карт, что на 54,7% меньше, чем в феврале 2024-го.

В феврале 2025 года жители края оформили автокредиты на общую сумму 1,45 млрд руб. Это на 17% меньше, по сравнению с январем, когда объем кредитов составил 1,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В феврале банки региона выдали 1,3 тыс. автокредитов, что на 16% меньше, по сравнению с январем, когда было оформлено 1,5 тыс. займов. По данным НБКИ, в январе-феврале 2025 года в Ставропольском крае было выдано кредитов на покупку автомобилей на 3,1 млрд руб. Это на 50,7% меньше, чем в январе-феврале 2024 года (6,28 млрд руб.).

Как отмечает Дмитрий Лисицын, впервые за несколько лет потребительское кредитование в Ставропольском крае показало снижение на 5–10%. «Ипотечный рынок сократился на 15–20% после отмены льготных программ (например, семейной ипотеки) и повышения ставок до 16–18%. Тем не менее, у жилищного кредитования сохраняется потенциал роста за счет новых льготных программ»,— объясняет господин Лисицын.

Все это происходит на фоне массовых отказов в получении кредита, сообщают в НБКИ. Так, в России доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 п. п. (в феврале 2024 года — 71,1%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков констатирует, что рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты — следствие жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования.

«Во второй половине 2024 года в потребительском кредитовании преобладали следующие тенденции: общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на потребительские кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой стороны, уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается. В итоге, постепенно сокращается и выдача потребительских кредитов»,— говорит господин Волков.

Бизнес в состоянии вызовов

В 2024 году бизнесмены Ставрополья взяли кредитов на 372 млрд руб. Общая сумма задолженности компаний перед банками достигает 398 млрд руб., сообщили в краевом отделении Банка России. В то же время, по данным коллекторского агентства «Долговой консультант», просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 1 февраля 2025 года составила 6,3 млрд руб. При этом, на начало года данный показатель составлял 5,9 млрд руб. (рост за месяц — 8,3%), а на начало 2024 года — 3,1 млрд руб. (рост за год — 67,4%). Средний размер просроченного долга (соотношения количества действующих ИП к объему просроченной банковской задолженности) на начало февраля 2025 года в среднем по СКФО достиг 30,7 тыс. руб. при размере в 17,4 тыс. руб. на начало 2024 года.

В Ставропольском крае на 1 февраля 2025 года общий размер просроченной задолженности предпринимателей составил 3 млрд руб. (средний размер — 36,7 тыс. руб., рост за месяц — 7,6%, рост за год — 76,9%). Самый большой средний размер просроченной задолженности ИП — в Кабардино-Балкарии (83,9 тыс. руб., динамика +159,5% за год). Общий размер просроченного долга предпринимателей в республике превышает 1,4 млрд руб.

Ключевым вызовом для строительного бизнеса региона стала инфляция и рост цен на стройматериалы, констатирует Марк Ягубов. Ослабление рубля, по его словам, увеличило стоимость цемента, металла и битума. Это сказалось на себестоимости проектов. Особенно стало заметно в дорожном строительстве, где доля битума в стоимости контрактов критична.

«В 2024 году резкий рост ключевой ставки ЦБ РФ привел к существенному изменению структуры кредитного рынка, особенно в строительной сфере. Высокая стоимость заемных средств сократила спрос на ипотечные и коммерческие кредиты. Для застройщиков ключевым вызовом стало подорожание проектного финансирования — кредиты для строительства многоквартирных домов теперь обходятся в 13–21% годовых. Это привело к замедлению запуска новых проектов, увеличению себестоимости и снижению рентабельности. В ответ на эти вызовы строительные компании начали активно использовать рассрочку от застройщика — если ранее это был редкий инструмент, то в 2024 году он применялся в 40–50% сделок»,— говорит господин Ягубов.

Экономика продолжит расти

Заведующий кафедрой цифровых бизнес-технологий и систем учета Института экономики и управления «Северо-Кавказского федерального университета» Александр Калашников отмечает, что прогнозы о росте валового регионального продукта (ВРП) Ставропольского края на 2025 год указывают на оптимистичные настроения в экономике региона. Увеличение ВРП на 7,94% по сравнению с 2024 годом — до 1,63 трлн руб. свидетельствует, по словам ученого, о потенциальном развитии ключевых секторов экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность и услуги.

По словам господина Калашникова, увеличение объемов сельхозпроизводства открывает новые перспективы для перерабатывающей промышленности. Внедрение инновационных технологий и использование современных методов ведения сельского хозяйства способствуют повышению эффективности производства и, соответственно, улучшению конкурентных позиций на рынке.

«Кроме того, поддержка стартапов и активное развитие научно-исследовательской деятельности могут стать катализаторами для создания новых направлений в экономике. Рост может быть обусловлен рядом факторов, включая инвестиции в инфраструктуру, развитие новых производств и поддержание бизнес-климата, а также благоприятные внешние условия для торговли»,— говорит Александр Калашников.

По словам Марка Ягубова, дорожное и инфраструктурное строительство во многом зависит от госфинансирования, поэтому перспективы 2025 года более стабильны. «В Ставропольском крае запланированы крупные инвестиции в благоустройство, модернизацию дорожной сети и развитие социальной инфраструктуры. Государственные проекты помогают сохранять занятость в отрасли и обеспечивают строительные компании заказами»,— поясняет топ-менеджер.

Кроме того, по мнению господина Ягубова, государство сейчас разрабатывает механизмы субсидирования процентных ставок для застройщиков, что позволит поддерживать темпы строительства. «В новых экономических реалиях ключевыми направлениями роста останутся индивидуальное жилье, благоустройство территорий и дорожное строительство. Это открывает возможности для устойчивого развития отрасли»,— считает собеседник «Ъ-Кавказ».

По прогнозу Дмитрия Лисицына, в 2025 году экономика Ставрополья, вероятно, сохранит умеренный рост (2–3%) благодаря поддержке АПК, логистики и туризма. «Кредитование бизнеса может увеличиться на 5–10% за счет государственных программ, хотя на переговорах с корпоративными клиентами мы чаще слышим вопросы, касающиеся альтернативных источников финансирования. И это нормально. Ведь эффективная рыночная ставка кредитования перешагнула порог 25% годовых»,— говорит директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит».

В сегменте сельской ипотеки, по мнению господина Лисицына, возможен положительный тренд — при условии введения новых льгот.

Александр Гостев отмечает, что в целом банковский сектор сохраняет устойчивость и потенциал кредитования экономики. «По прогнозу Банка России, в 2025 году в стране кредитный портфель вырастет на 6-11%. Корпоративное кредитование увеличится на 8-13%, розничное — на 1-6%, в том числе, ипотека — на 3-8%»,— резюмирует замначальника Южного ГУ Банка России.

Дмитрий Михеенко