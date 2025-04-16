Половодье на Верхней Волге стало самым маловодным за всю историю наблюдений

На Верхней Волге завершилось половодье, оно стало самым маловодным за всю историю наблюдений и продлилось 40 дней при среднемноголетнем значении 51 день. Об этом сообщает «Русгидро».

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«Объем притока воды в Рыбинское водохранилище за период половодья составил 4,9 км3, это самый низкий показатель за всю историю инструментальных наблюдений. При характерной для Волги цикличности объема стока сейчас мы наблюдаем цикл маловодных лет»,— говорится в сообщении.

Причиной такой ситуации стала теплая зима, которая не способствовала формированию устойчивого снежного покрова. В итоге это привело к минимальному снегозапасу в бассейне Рыбинского водохранилища. Во время половодья МЧС неоднократно предупреждало о возможных перебоях с водоснабжением. Однако, как отмечают в «РусГидро», этого не произошло.

«В условиях острого дефицита воды особые условия работы гидроэлектростанций во время половодья позволила обеспечить необходимые для водозаборов отметки в нижнем бьефе и минимальные навигационные отметки в водохранилищах Каскада Верхневолжских ГЭС»,— уточнили в «РусГидро».

Алла Чижова