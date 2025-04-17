Автомобильный маркетплейс FRESH докатит франшизу до регионов

Один из главных российских игроков рынка автомобилей с пробегом — маркетплейс FRESH, объявил о кардинальной смене вектора развития. Если последние два десятилетия компания опиралась преимущественно на собственные силы, то теперь ставка сделана на рост по франшизе. За счет этого, считают в компании, число российских городов, охваченных сетью FRESH, до конца 2025 года должно увеличиться вдвое, а рынок ждут революционные изменения. Небольшие игроки получат доступ к технологиям, которые привели FRESH к успеху.

Фото: пресс-служба Fresh

В 2024 году маркетплейс FRESH, согласно рейтингу специализированного издания «АвтоБизнесРевю», поднялся до второго места в стране по объемам продаж автомобилей с пробегом. Компания владеет десятками салонов-хабов в 17 городах страны.

Впервые маркетплейс решил протестировать идею с продвижением в регионах по модели франшизы в 2023 году. В 2024 году на карте маркетплейса появились Сочи, Тверь и Кропоткин.

Партнеры-франчайзи получали не только узнаваемую вывеску, но и пакет технологий: оценки, диагностики, криминалистики, маркетинга, обучения персонала и наполнения склада.

По словам основателя компании FRESH Дениса Мигаля, к решению расширения франшизы на регионы его подтолкнул анализ состояния российского авторитейла. «Надо развивать технологии, но на рынке сложились такие условия, что у бизнеса нет средств на самое необходимое — поддержание складов. И все боятся, что придет крупный игрок и обнулит все их достижения. Тогда я пришел к мысли, что лидерство в автобизнесе должно принадлежать одновременного многим игрокам рынка, объединенным одной целью. Если мы будем вместе, то сохраним независимость. Этот революционный подход сделает нас сильнее и устойчивее по отношению ко всем возможным вызовам и «черным лебедям».

По планам маркетплейса до конца года число городов, где представлены хабы компании, должно увеличиться вдвое за счет региональных игроков рынка пробега, которые увидят во франшизе FRESH возможность сохранить и развить свой бизнес, не теряя самостоятельности.

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