Подростки в Коми получили сроки за попытки совершить теракты

Трое несовершеннолетних жителей Сыктывкара осуждены за две попытки совершить теракты в столице Коми (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также обвинение было предъявлено их пособнику — гражданину одной из стран Центральной Азии (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в управлении ФСБ РФ по Коми.

По материалам расследования, в октябре 2023 года подростки, действуя в составе законспирированной террористической ячейки, созданной неустановленными лицами на территории Украины, за денежное вознаграждение произвели попытки поджогов объектов социальной и транспортной инфраструктуры Сыктывкара. По данным УФСБ, финансирование противоправной деятельности осуществлялось «при пособничестве иностранного гражданина, предоставившего кураторам свой банковский счет».

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор 1-го Западного окружного военного суда, решение вступило в силу, уточнили «Ъ» в УФСБ. Несовершеннолетние сыктывкарцы приговорены к пяти годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Их пособник получил 12 лет, первые три из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Дарья Шучалина, Сыктывкар