МЦУ Краснодара разъяснил правила движения на время ремонта Тургеневского моста

Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара напомнил автомобилистам о новых правилах дорожного движения в районе Тургеневского моста, реконструкция которого началась в 2025 году. Сообщение разместили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

В первый день ремонтных работ специалисты центра зафиксировали, что многие водители пренебрегают временными дорожными знаками и разметкой, продолжая двигаться по привычным маршрутам. В связи с этим МЦУ повторно опубликовал схему измененной организации транспортного потока.

Согласно новым правилам, участок ул. Буденного от ул. Тургенева до ул. Братьев Игнатовых стал односторонним. Автомобилистам, движущимся по ул. Буденного из центра города, запрещено продолжать прямое движение на перекрестке с ул. Братьев Игнатовых — возможны только повороты налево или направо.

Кроме того, съезд с моста также сделан односторонним. После него разрешено повернуть на ул. Буденного либо заехать под мостовую конструкцию.

При перемещении по Кубанской Набережной в направлении ул. Тургенева на пересечении с ул. Буденного движение прямо запрещено. Водителям предоставлены только две опции: заезд под мост или поворот на ул. Буденного.

Анна Гречко