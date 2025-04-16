Следствие начало проверку по данным об избиении матерью 4 детей в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова приступил к процессуальной проверке по сведениям о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно размещенной в эфире федерального телеканала информации, у проживающей в Саратове женщины четверо малолетних детей, она ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. В сюжете говорится, что саратовчанка применяет к детям насилие, игнорирует уход за ними и состоит на учете в органах системы профилактики.

Следствие выясняет все озвученные обстоятельства. Как только проверка завершится, специалисты примут соответствующее процессуальное решение.

Павел Фролов