Умер актер дубляжа Владимир Герасимов

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС сообщил его сын Антон Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Герасимов в 2007 году

Фото: @rudubbing Владимир Герасимов в 2007 году

Фото: @rudubbing

«Да, его не стало. Месяц назад случился инсульт, впал в кому и уже не вышел»,— сказал он. Прощание с актером пройдет в субботу, 19 апреля, детали похорон не уточняются.

Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года. Он снимался в фильмах «Освобождение: Битва за Берлин» и «Аты-баты, шли солдаты...», а также играл эпизодические роли в российских сериалах.

Наибольшую известность он получил как актер дубляжа. Герасимов озвучивал Брюса Уиллиса в «Неудержимых» и «РЭД 2», Джона Траволту в «Из Парижа с любовью» и «Базе "Клейтон"». Его голосом также говорит дядя Стэн в мультсериале «Гравити Фоллз».