В Черноземье 17 апреля будет облачно, от +6°С до +22°С

В четверг, 17 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +6°C до +22°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно. Ночью температура составит +9°С, днем — потеплеет до +21°C.

В Воронеже ожидается облачность, ночью — до +3°C, днем — до +22°C.

В Курске в течение суток облачно, температура варьируется от +10°C до +18°C. Днем небольшой дождь.

В Липецке ночью — до +6°C. Днем будет облачно — до +22°C.

В Орле облачная ночь, температура понизится до +8°C. Днем — облачно, небольшой дождь при +19°C.

В Тамбове ночью обещают ясную погоду, до+ 6°С. Днем — облачно, до +22°С.

Анна Швечикова