В Саратове ограничат продажу спиртного во время массовых мероприятий

В Саратовской области рассматривают законопроект, запрещающий продажу спиртного во время проведения массовых мероприятий. Кроме того, могут быть введены ограничения для «наливаек» в многоквартирных домах. Инициатива была обоснована в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

С докладом выступила председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова. По мнению членов партии «Единая Россия», выступивших с соответствующей законотворческой инициативой, уровень потребления алкоголя саратовцами высок, поэтому необходимо вводить дополнительные меры.

Так, за два часа до начала массовых мероприятий, во время их проведения и в течение часа после их завершения будет прекращаться продажа алкогольной продукции. Считается, что это касается тех мероприятий, которые будет проводить муниципальная власть или региональные исполнительные органы. На торговые точки, находящиеся вблизи открытых площадок, на которых будут проводиться мероприятия, будут наложены ограничения на продажу спиртного. Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, не ясно, на каком расстоянии от открытых площадок должны находиться объекты торговли, чтобы их не коснулся запрет.

Что касается многоквартирных домов, то в них предлагается запретить розничную торговлю спиртным в стационарных магазинах, если вход для посетителей находится с той же стороны, что и вход жильцов в подъезд.

«Покупатель не сможет в свою тару приобрести разливное пиво, сидр, пуаре, медовуху и другие подобные напитки в стационарных торговых объектах в многоквартирных домах или пристройках к ним»,— также сообщила госпожа Колесникова.

Отрицательные доводы на законопроект поступили со стороны сети «Красное и белое», которые будут вынуждены закрыть около 30 объектов из 500.

Магазины сетей «Пятерочка» и «Магнит» располагаются в домах с выходами в подъезды в разные стороны, поэтому их ограничения не должны коснуться.

Сторонники законопроекта напомнили, что не собираются закрывать торговые объекты, а лишь ограничивают продажу спиртного при определенных условиях. Магазинам ничего не мешает переквалифицироваться и продавать покупателям другие товары. После дискуссии решено рассмотреть законопроект на заседании облдумы.

Татьяна Смирнова