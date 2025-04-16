Под Пензой девочке компенсировали моральный вред после падения с качелей

В Спасске Пензенской области по иску прокуратуры суд взыскал с муниципалитета компенсацию морального вреда в пользу ребенка, который получил травму в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, девятилетняя девочка упала с качелей из-за поломки верхней конструкции в парке имени XXX-летия ВЛКСМ в Спасске. У пострадавшей выявили многочисленные ушибы. Произошло это в августе минувшего года.

Прокуратура Спасского района попросила суд взыскать с администрации Спасска компенсацию морального вреда в пользу девочки. Суд обязал муниципалитет выплатить пострадавшей 50 тыс. руб.

Павел Фролов