Прокуратура начала проверку после гибели 2-летнего ребенка во дворе Саратова

Прокуратура Кировского района Саратова приступила к проверке по факту гибели двухлетнего ребенка под колесами «Газели». Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в 18:00 сегодня, 16 апреля, водитель «Газели» сбил двухлетнего ребенка во дворе дома № 55 по 1 Кооперативному проезду Саратова. Ребенок скончался до приезда медиков.

Прокуратура взяла на контроль проверку, которую проводят по данному факту правоохранительные органы. Надзорному ведомству также предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов