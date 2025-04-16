ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске

Сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца Центральной Азии, который намеревался совершить теракт в одном из досуговых центров города. После теракта, по данным спецслужбы, он планировал улететь в Сирию для участия в боевых действиях в рядах одной из международных террористических организаций. По месту его проживания был проведен обыск, изъяты бутылки с зажигательной смесью, сообщает ЦОС ФСБ.

Как уточнила ФСБ, злоумышленник проводил разведку местности, а также закупил оружие и другие компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. Следственные органы УФСБ России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело о подготовке к теракта (ч. 1 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

МВД России заявило, что злоумышленник вел переписку с кураторами, которые находились на территории Украины. На видео, которое опубликовал ЦОС ФСБ, задержанный сказал, что действовал по указанию «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ).