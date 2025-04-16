Михаил Евраев подвел итоги работы ярославского правительства

На заседании Ярославской областной думы 16 апреля губернатор Михаил Евраев представил отчет о работе правительства за 2024 год. Он отметил комплексное развитие региона и подчеркнул важность мнения жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отчет Михаила Евраева в областной думе

Фото: Правительство Ярославской области Отчет Михаила Евраева в областной думе

Фото: Правительство Ярославской области

«Мы движемся вперед по всем отраслям. Наша задача не концентрироваться только на каких-то отдельно взятых направлениях или районах, а комплексно развивать весь регион. Отчитываемся мы в этот момент и перед жителями региона, и их оценка особенно важна. Ведь вместе с депутатским корпусом мы в первую очередь работаем для людей»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что экономика Ярославской области показала рост. Бюджет региона в прошлом году составил 139,9 млрд рублей, из которых 54,4% направлено на социальные нужды. Область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по темпам роста инвестиций, с индексом 120,3% и объемом инвестиций около 177 млрд рублей.

Для поддержки инвестиций внедрены налоговые льготы, аренда земельных участков по низкой ставке и льготные займы. В регионе действуют три территории опережающего развития в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. В 2024 году в реестр резидентов включено 14 новых предприятий с инвестициями более 5 млрд рублей.

Депутаты единогласно приняли отчет. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий позитивно оценил работу правительства.

«Доклад был достаточно обстоятельный, подробный, касался всех ключевых направлений деятельности регионального правительства. Также депутаты имели возможность задать главе региона вопросы, которые заботят жителей. Затем состоялись обмен мнениями, взаимное обсуждение проблем, которые есть в регионе, и перспектив. В целом, на мой взгляд, результаты работы правительства Ярославской области заслуживают хорошей оценки»,— сказал господин Боровицкий.

Михаил Евраев поблагодарил депутатский корпус за совместную работу.

Антон Голицын