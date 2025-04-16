«Визит в Париж — шаг вынужденный»

Марко Рубио и Стив Уиткофф отправляются с визитом в Париж. Спецпосланник президента США и глава Госдепартамента обсудят Украину, Иран и экономические проблемы. Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обменялись нелестными высказываниями. Пресса пишет, что Белый дом отказал Киеву в поставках оружия. Европейские союзники, со своей стороны, продолжают обсуждать оправку на украинскую территорию специального военного контингента. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что планы американского лидера терпят неудачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Госдепартамент подтвердил, что Стивен Уиткофф и Марко Рубио отправляются с визитом во Францию для переговоров на высшем уровне, в том числе по Украине и Ирану. Как сообщает западная пресса, первый встретится с президентом Эмманюэлем Макроном, а его коллега — с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро. То есть по факту получается, что спецпосланник, который официально не входит в правительство, выше по статусу, нежели госсекретарь, который как бы отвечает за всю внешнюю политику Соединенных Штатов. Также есть смысл напомнить, что Дональд Трамп не встретил главу Пятой республики на крыльце Белого дома, когда тот приезжал в Вашингтон с визитом. Тогда как к британскому премьер-министру Киру Стармеру, президент США был более благожелателен. Дело было в феврале. Сложно сказать, насколько злопамятным окажется Эмманюэль Макрон. Много всего произошло с тех пор, все больше негативного.

Тем не менее главный вывод понятен — переговоры что по Украине, что по Ирану, несмотря на обнадеживающие заявления Трампа, фактически зашли в тупик.

Можно сказать более аккуратно: ситуация видится неочевидной. И в том, и в другом случае нет внятного результата, есть только заявления общего характера, вот и приходится обращаться к Европе. И это очень важный момент, поскольку число переговорщиков расширяется. Что уж там посоветует Макрон, гадать не будем. Однако известно, что по Ирану Париж занимает более мягкую позицию, а вот по Украине — напротив. По крайней мере, оценки нынешней американской администрации там не разделяют.

Накануне Трамп, по сути, обвинил Владимира Зеленского и Джо Байдена в том, что это они начали конфликт в Европе, а он ни при чем, он — миротворец. При этом Киеву, похоже, отказано в поставках оружия, даже за деньги. Хотя официально это не подтверждено. Президент Украины реагирует жестко, продвигая тезис, что Вашингтон выступает на стороне Москвы. То есть противостояние продолжается: Зеленский продлил военное положение, что противоречит основному требованию Кремля для заключения перемирия. Между тем, судя, опять же, по сообщениям источников, есть некий прогресс по ресурсной сделке: Украине удалось снизить сумму американских требований с $300 млрд до $100 млрд. Речь идет о возврате средств за оказанную помощь. Хотя Киев считает, что она была безвозмездной.

Между тем Джо Байден прервал молчание и обвинил администрацию «этого парня» в причинении стране такого вреда, что дух захватывает. Дональд Трамп в ответ назвал предшественника худшим президентом в истории страны, заявив, что тот допустил в США «мигрантов-уголовников». Тем не менее не все идет хорошо у действующего главы Белого дома. Переговоры с Макроном — шаг, похоже, вынужденный: Иран ни от чего на сегодня не отказался в смысле ядерного оружия, да и мира на Украине также не наблюдается, скорее, даже наоборот.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе