В Северском районе Кубани заложили фундамент для водонапорной башни

В хуторе Ананьевском Северского района началась замена водонапорной башни по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Работы инициированы после обращения председателя местного ТОС Светланы Хрумало на личном приеме граждан в марте 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для новой конструкции уже залито бетонное основание, что считается наиболее трудоемким этапом работ. В министерство ТЭК и ЖКХ региона направлена заявка на приобретение самой башни. Финансирование будет осуществляться из аварийного резерва материально-технических ресурсов ведомства.

Помимо замены башни, для улучшения водоснабжения хутора разработан проект капитального ремонта артезианской скважины, который сейчас проходит государственную экспертизу.

Действующие скважина и водонапорная башня эксплуатируются с 1970 года. Ранее в Михайловском сельском поселении, куда входит хутор Ананьевский, за счет собственных средств уже заменили две аналогичные конструкции.

Анна Гречко