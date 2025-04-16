В Северском районе Кубани заложили фундамент для водонапорной башни
В хуторе Ананьевском Северского района началась замена водонапорной башни по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Работы инициированы после обращения председателя местного ТОС Светланы Хрумало на личном приеме граждан в марте 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Для новой конструкции уже залито бетонное основание, что считается наиболее трудоемким этапом работ. В министерство ТЭК и ЖКХ региона направлена заявка на приобретение самой башни. Финансирование будет осуществляться из аварийного резерва материально-технических ресурсов ведомства.
Помимо замены башни, для улучшения водоснабжения хутора разработан проект капитального ремонта артезианской скважины, который сейчас проходит государственную экспертизу.
Действующие скважина и водонапорная башня эксплуатируются с 1970 года. Ранее в Михайловском сельском поселении, куда входит хутор Ананьевский, за счет собственных средств уже заменили две аналогичные конструкции.