Более 200 населенных пунктов в Дагестане остались без электроснабжения
Аварийные отключения электроэнергии произошли сегодня, 16 апреля, в нескольких районах Дагестана.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По данным МЧС, отключения зафиксированы в 219 населенных пунктах 18 муниципальных образований республики.
В зону аварийных отключений попали более 37 тыс. домов с населением более 160 тыс. человек, в том числе более 40 тыс. детей.
Причины отключения уточняются, говорится в сообщении.
Сотрудники «Дагэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Ситуация находится на контроле республиканского минэнерго.