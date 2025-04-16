Более 200 населенных пунктов в Дагестане остались без электроснабжения

Аварийные отключения электроэнергии произошли сегодня, 16 апреля, в нескольких районах Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным МЧС, отключения зафиксированы в 219 населенных пунктах 18 муниципальных образований республики.

В зону аварийных отключений попали более 37 тыс. домов с населением более 160 тыс. человек, в том числе более 40 тыс. детей.

Причины отключения уточняются, говорится в сообщении.

Сотрудники «Дагэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Ситуация находится на контроле республиканского минэнерго.

Юлия Рыбина, Махачкала