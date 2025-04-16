В Новороссийске не зафиксировали превышение вредных веществ в атмосфере

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Новороссийска не зафиксировано. Загрязнение атмосферы города в течение суток – пониженное, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗОС) Новороссийска, в течение суток превышения в атмосфере по взвешенным веществам не зарегистрированы. Анализы проводились в отношении содержания в воздухе сероводорода, оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы и формальдегида.

Алена Воробьева