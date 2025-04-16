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В Новороссийске не зафиксировали превышение вредных веществ в атмосфере

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Новороссийска не зафиксировано. Загрязнение атмосферы города в течение суток – пониженное, сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗОС) Новороссийска, в течение суток превышения в атмосфере по взвешенным веществам не зарегистрированы. Анализы проводились в отношении содержания в воздухе сероводорода, оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы и формальдегида.

Алена Воробьева

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